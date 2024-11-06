一度飆漲30%！川普媒體科技集團盤後漲逾一成 即便Q3淨虧損6.2億

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-06 10:46

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美國前總統、共和黨總統候選人川普旗下社交平台 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology Group(DJT-US) 周二 (5 日) 在美股盤後收漲逾 10%，一度漲高 23%，即便該公司當日公布的第三季財報顯示淨虧損 1920 萬美元(約 6.2 億台幣)。這檔被市場視為川普連任前景的股票，在大選期間隨選情激烈震盪漲跌互見。

由於賀錦麗在選前幾天氣勢稍微上升，Trump Media & Technology Group 在過去 5 個交易日中大跌 34% 以上，但過去一個月仍飆漲 105% 以上。

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Trump Media & Technology Group 在周二盤中交易一度漲高逾 18%，但收盤下跌 1.2%。

數據顯示，在過去 8 個交易日中，Trump Media & Technology Group 有 7 個交易日出現兩位數的波動幅度。

根據 Trump Media & Technology Group 公布的財報，該公司在第三季淨虧損 1920 萬美元，營收亦年減 5.6% 至 101 萬美元，年跌 5.6%。

此外，今年前 9 個月 Trump Media & Technology Group 淨虧損 3.6 億美元，虧損幅度較去年同期虧損 4900 萬美元暴增 635%，營收約為 260 萬美元。

Trump Media & Technology Group 執行長 Devin Nunes 在一份聲明中說：「對於公司、Truth Social 用戶以及支持我們成為網路言論自由灘頭堡使命的散戶來說，這是個非凡的一季，正繼續探索其他成長的可能性。」

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