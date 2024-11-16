貝佐斯出售亞馬遜持股終於告一段落 11月售股34億美元 7月以來共售51億美元
鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 09:58
亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 出售自家持股的行動暫告一段落，本周他出售了價值 13 億美元的股票，使其 11 月的售股額達到 34 億美元，自 7 月以來出售亞馬遜持股已達 51 億美元。
這些售股行動係根據預先公告的交易計畫所進行，如許多公司創始人和大股東一樣，貝佐斯定期提交計畫，稱其有意透過所謂的 10b5-1 計劃出售公司股票。
根據亞馬遜在 5 月 1 日的第一季度報告，貝佐斯宣布了一項新計畫，取代已經用盡的 2023 年 11 月計畫。該計畫預計在 2025 年底之前出售 2500 萬股亞馬遜股票。
貝佐斯本周三 (13 日) 根據該計畫進行最後一筆交易：以約 800 萬美元的價格出售 39538 股股票，這使得他自 7 月以來的股票銷售量達到了 2500 萬股，所以現在計畫已經完成。
投資者可能會在亞馬遜下回發布財報時就看到貝佐斯更新售股計畫。
亞馬遜拒絕評論其出售持股的舉措。貝佐斯仍持有超過 10 億股亞馬遜股票，價值 2130 億美元。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 亞馬遜執行長賈西駁斥隱性裁員說法 稱每周進辦公室5日是公司文化
- 搶AI先機 亞馬遜考慮追加投資Anthropic數十億美元
- 傳亞馬遜正在開發物流司機專用智慧眼鏡 縮短貨物配送時間
- 貝佐斯連2日出售12億美元亞馬遜持股 11月售股額近30億美元
下一篇