貝佐斯出售亞馬遜持股終於告一段落 11月售股34億美元 7月以來共售51億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 09:58

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亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 出售自家持股的行動暫告一段落，本周他出售了價值 13 億美元的股票，使其 11 月的售股額達到 34 億美元，自 7 月以來出售亞馬遜持股已達 51 億美元。

這些售股行動係根據預先公告的交易計畫所進行，如許多公司創始人和大股東一樣，貝佐斯定期提交計畫，稱其有意透過所謂的 10b5-1 計劃出售公司股票。

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根據亞馬遜在 5 月 1 日的第一季度報告，貝佐斯宣布了一項新計畫，取代已經用盡的 2023 年 11 月計畫。該計畫預計在 2025 年底之前出售 2500 萬股亞馬遜股票。

貝佐斯本周三 (13 日) 根據該計畫進行最後一筆交易：以約 800 萬美元的價格出售 39538 股股票，這使得他自 7 月以來的股票銷售量達到了 2500 萬股，所以現在計畫已經完成。

投資者可能會在亞馬遜下回發布財報時就看到貝佐斯更新售股計畫。