新股發行衝擊 川普媒體挫近10% 盤後再崩逾13%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-19 11:49

美國前總統川普旗下社群平台 Truth Social app 母公司川普媒體 (Trump Media) (DJT-US)，周二 (18 日) 盤後交易中股價一度驟跌 17% 以上，係因美國證交會 (SEC) 宣布其額外股票的登記 (S-1 表單) 生效。

近時確認，川普媒體周二交易時間收低 9.82%，盤後重挫 13.54%，報每股 27.07 美元。

SEC 的聲明授權川普媒體的早期投資者行使其公開認股權證。川普媒體周二在向 SEC 提交的招股書中表示，將有多達 14375000 股額外股票可供認股權證持有者行使。

該公司指出，如果認股權證持有者出售其股票，或者市場認為「這些股票可能被出售」，該股的公開交易價格恐顯著下降。

但川普媒體表示，那些在登記後以較低價格出售的現有股東仍然「可能因其購買股票時的低價格而獲得正收益率」。

招股書還指出，「如果註冊聲明涵蓋的所有認股權證以現金行使，川普媒體可能會獲得多達約 2.47 億美元的收益。」

根據招股書所述，川普媒體資產負債表上的 4,000 萬美元限制性現金將因為註冊聲明的生效而不再受到特定限制，變為可以自由使用的非限制性現金。這些資金將增加公司現有逾 2 億美元的非限制性現金總額，進一步增強公司的流動性和財務實力。

川普媒體 CEO Devin Nunes 稱今日是公司的另一個里程碑。「隨著我們的 S-1 被宣布生效，我們預計將能夠積極地追求電視串流、平台的其他增強功能，以及潛在的併購活動。」