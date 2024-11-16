〈熱門股〉台灣虎航飛出新高價逼近8字頭 周漲25%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-16 09:20

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台灣虎航 (6757-TW) 預計 29 日改列上市掛牌，競拍得標加權平均價為 62.38 元，並將在 11 月 19 日至 21 日辦理公開申購，本周股價強彈 25%，飛出歷史新高價 79.2 元，距離 8 字頭僅一步之遙。

台灣虎航今年前三季合併營收 126.37 億元，年增 39.6%，營業毛利率和營業淨利率分別達 32%、26%，業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅後純益 24.76 億元，純益率 20%，每股純益 (EPS)5.52 元，創同期新高紀錄。

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而台灣虎航甫公布 10 月單月合併營收 13.03 億元，年增 6.7%，前 10 月合併營收 139.39 億元，年增 35.7%，也創同期新高。

展望第四季，台灣虎航樂觀看，淡季不淡，依售票及旅遊業者成團情形，賞楓、滑雪等秋冬日本和韓國的旅遊需求強勁。

而台灣虎航也將在 11 月 19 日至 21 日辦理公開申購，11 月 22 日抽籤，公開申購價格為 40 元，公開申購股數共 1790 張。