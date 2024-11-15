櫃買：大略-KY未如期申報第3季財報 繼續停止交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 20:35

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櫃買中心今 (15) 日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之 113 年第 3 季財務報告，上櫃有價證券應繼續停止交易者計有 1 家，應調整交易方式者計有 6 家，並自 113 年 11 月 19 日起實施。

櫃買中心說明，繼續停止交易及調整交易方式之公司及原因如下：

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(一) 繼續停止交易之上櫃有價證券：大略 - KY（4804-TW）。

大略 - KY 公司前因未申報 113 年 6 月及 7 月營業額、資金貸與及背書保證、113 年股東常會議事錄等財務業務資訊，且遲未補正，致有本中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第 6 條規定之情形且情節重大，以及未依規定期限公告申報 113 年第 2 季財務報告，已自 113 年 8 月 23 日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今。今因其未依規定期限公告申報 113 年第 3 季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

(二) 新增為變更交易方法之上櫃有價證券：樺晟（3202-TW）、中茂（5205-TW）。

樺晟公司因財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故新增為變更交易方法。

中茂公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

(三) 繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：牧東（4950-TW）。

牧東公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

(四) 恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：藝舍 - KY（2724-TW）、宏太 - KY（2924-TW）、新零售（3085-TW）。