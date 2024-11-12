旅遊業看日元難再探低 「星星相遇」結盟星宇拓日本旅遊版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-12 18:34

‌



湯桂禎旅行社董事長湯桂禎表示，台灣谷關虹夕諾雅 (Hoshinoya) 在疫情期間創世界紀錄，住房率高達 90%，目前也處在虹夕諾雅飯店系列的住房前段班。

‌



作為星野的重要合作對象，湯桂禎說，星野是在日本一個顛覆傳統的飯店集團目標，而星野與星宇航空目標客群、願景和創意一致，雙方合作的產品透過不同的詮釋，與其他業者做出區隔。

星宇進一步說明，與星野合作的旅遊產品市場反應相當好，此次 4 天旅展共銷售了近百組，合作產品銷售最好的前三名為北海道 Tomamu(雲海及滑雪專案)、熊本 OMO 和沖繩 OMO5+BEB5+Hoshinoya，尤其台中消費者對沖繩產品詢問度高，且皆指定入住 Hoshinoya。

今年前 10 月，星宇在客運市場的銷售中，日本市場營收占比達 50%，平均載客率近 90%，共承載超過 150 萬名旅客前往日本；其中，沖繩、北海道、名古屋等熱門目的地的載客率均超過 90%。