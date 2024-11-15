研勤子公司獲數位廣告機新單 切入航空領域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 18:21

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研勤科技 PAPAGO!(3632-TW) 今 (15) 日宣布旗下子公司發霸科技 (FarBar) 獲沅星航空訂單，於松山機場二樓「首都飛行教育中心」設置 2 款直立式廣告機，作為品牌的主要導覽設備。

發霸科技 FarBar 廣告機「豪華版」軟體，涵蓋雲端版的遠端控管後台，並增加拍照、台灣大車隊的叫車服務，以及輪盤、拉霸機和終極密碼等遊戲功能。

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研勤說明，此次與沅星航空合作屬客製化的專案形式，過程中有任何軟硬體問題，或產生新的應用想法，發霸均即時回應並處理。

例如，沅星的飛行教育中心有 2 台供民眾體驗的飛行模擬機艙，為滿足將模擬機內部的體驗畫面於現場直播，發霸研發團隊著手研發及測試，最後順利將 YouTube 直播影片內嵌於廣告機設備，完美呈現畫面。

發霸科技專營廣告機、數位電子看板的零售與租賃服務，發霸總經理曾敬任表示，團隊強項是軟體研發，並擁有豐富的實務經驗，具備硬體改造、效能優化等實力，可深入了解每位客戶的獨特性，提供各領域需要的解決方案。

發霸 11 月推出最新的解決方案「FarView 播放軟體」，免安裝、不需連線外網，僅讓電腦主機與設備連線，即可在後台做到遠端管理多台設備、版型切割、即時更新資訊等功能，可因應如今公部門、重視資安的業者需求。

沅星航空模擬機中心副主任陳韻涵說明，看過各門市和百貨使用的廣告機後，發霸的設備畫面、觸控質感最佳，甚至還提供拍照加相印機功能的機型。