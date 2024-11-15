HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 17:46
虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 近日參加資訊月暨台灣教育科技展，展出整合式「VIVERSE 智慧教育元宇宙」解決方案，宏達電表示，透過虛擬實境技術，有助於解決城鄉教育資源差距。
宏達電表示，VIVERSE 智慧教育元宇宙包含四大核心服務：VIVERSE for Business 教育元宇宙提供虛擬天文教室、理化實驗室等多樣化 K-12 教學場景；VIVERSE Create 與 Virti 平台讓教師無需程式基礎即可自製虛擬教室與 360 度教案；XR 教材製播中心則透過 5G O-RAN 技術，協助偏鄉教師製作高品質數位教材。
宏達電也提到，VIVE Host 多人同步連線管理平台可讓教師同時管理多台 VR 設備，一鍵安裝、啟動軟體，並即時監控學習進度；學生則可透過 XR 頭顯、電腦或平板等多種設備進入課堂，進行 3D 實物展示、主題演說及分組討論。
宏達電今年在台灣已舉辦超過 20 場教師研習營，吸引 300 多位教師參與，也將持續推動 XR 與元宇宙教育創新，培育未來科技人才。
根據 PwC 調查，使用 VR 學習可讓學員掌握課程的速度提升 4 倍，課後自信度更提高 275%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏達電新款XR裝置進軍日本 拓展海外娛樂、企業應用
- 宏達電Q3虧損擴大至8.8億元 EPS-1.06元 連26季虧損
- 宏達電攜手中華電信進軍國際市場 與美商Dish Network完成O-RAN實證
- 宏達電10月營收2.2億元 月減逾3成、年增3.5%
上一篇
下一篇