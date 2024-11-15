HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距

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宏達電也提到，VIVE Host 多人同步連線管理平台可讓教師同時管理多台 VR 設備，一鍵安裝、啟動軟體，並即時監控學習進度；學生則可透過 XR 頭顯、電腦或平板等多種設備進入課堂，進行 3D 實物展示、主題演說及分組討論。