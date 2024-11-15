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HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-15 17:46

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HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距。(鉅亨網記者吳承諦攝)

虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 近日參加資訊月暨台灣教育科技展，展出整合式「VIVERSE 智慧教育元宇宙」解決方案，宏達電表示，透過虛擬實境技術，有助於解決城鄉教育資源差距。

宏達電表示，VIVERSE 智慧教育元宇宙包含四大核心服務：VIVERSE for Business 教育元宇宙提供虛擬天文教室、理化實驗室等多樣化 K-12 教學場景；VIVERSE Create 與 Virti 平台讓教師無需程式基礎即可自製虛擬教室與 360 度教案；XR 教材製播中心則透過 5G O-RAN 技術，協助偏鄉教師製作高品質數位教材。


宏達電也提到，VIVE Host 多人同步連線管理平台可讓教師同時管理多台 VR 設備，一鍵安裝、啟動軟體，並即時監控學習進度；學生則可透過 XR 頭顯、電腦或平板等多種設備進入課堂，進行 3D 實物展示、主題演說及分組討論。

宏達電今年在台灣已舉辦超過 20 場教師研習營，吸引 300 多位教師參與，也將持續推動 XR 與元宇宙教育創新，培育未來科技人才。

根據 PwC 調查，使用 VR 學習可讓學員掌握課程的速度提升 4 倍，課後自信度更提高 275%。

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