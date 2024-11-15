〈國泰前進COP〉川普喊二退巴黎協定 李長庚：不必當成世界末日

鉅亨網記者陳于晴 2024-11-15 18:18

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COP29 (聯合國第 29 屆氣候峰會) 於中亞亞塞拜然舉行，川普第二總統任期恐在綠能轉型上踩剎車，成為各國關注焦點，國泰金控 (2882-TW) 連 4 年前進 COP，總經理李長庚受訪時指出，不用把川普退出《巴黎氣候協定》的言論當成世界末日來看，他認為，強化因應氣候變遷是大勢所趨。

川普贏得美國總統大選，明年將會重返白宮，日前揚言再次退出《巴黎氣候協定》。對此，李長庚表示，對於川普的言論不必過度驚訝，川普早在 2016 年任期內宣布退出巴黎協定，但並未顯著影響全球氣候行動的進程，反而有許多美國地方政府和企業依然積極參與氣候變遷的努力。

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李長庚直言，川普的立場與其一貫的政策立場一致，雖然他對氣候變遷的科學解釋有所懷疑，可是我們也看到很多美國共和黨人士，在談論這個概念的時候，並非完全反對氣候變遷或溫室氣體排放的說法，共和黨有很多支持者，其實也對溫室氣體排放論點表示同意，只是他們不願意承認這些溫室氣體排放是由石化燃料所造成，當中可能牽涉到經濟利益、政治利益。

李長庚進一步強調，無論美國的立場如何，氣候變遷已是全球面臨的迫切問題，極端氣候現象不斷增加，已經無法被忽視。全球許多國家和企業仍在積極尋求解決方案，無論美國是否退出巴黎協定，這股潮流已經無法逆轉。

李長庚指出，即使川普可能會重啟石化燃料的開發並支持頁岩油等產業，這並不意味著全球氣候行動將停滯不前。對此，應該保持信心，雖然短期內可能會受到一些政治決策的影響，但長期來看，隨著科技的突破和全球合作的推進，氣候行動的緩解仍然是可期的。

國泰金挺進 COP29，與國際共同面對氣候變遷關鍵挑戰，為台灣唯一前進 COP29 藍區 (Blue Zone) 舉辦會議的金融業，與世界氣候基金會 (World Climate Foundation，WCF) 共同主辦「亞洲氣候金融會議」(Asia Finance Event)。身為連續第四年參與 COP 的國泰金控，COP28、COP29 皆於藍區與全球產官學界深化交流與對話，自亞洲觀點參與全球氣候討論，展現國泰金在國際氣候金融的影響力。