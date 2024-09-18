晶華北投據點營運 拚平均房價破萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-18 16:14

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晶華 (2707-TW) 今 (18) 日宣布旗下全新飯店北投晶泉丰旅開始受訂房，而館內「三燔北投」和「泉源閣」兩間餐廳也開幕營運，目標至年底平均房價破萬元，住房率達 7 成；晶華總經理吳偉正表示，宜蘭頭城據點最快 2026 年底才會開幕，缺工問題已使工程作業時間至少多出 1 倍。

晶華強調，在北投餐飲布局完整，都是台北晶華餐飲團隊直接營運，延伸台北晶華的經驗，北投宴會廳每桌 2 萬元起跳，較台北晶華約 1.6 萬元起高出 20% 左右。

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晶華北投據點籌備超過 3 年，也是晶泉丰旅 Wellspringbysiks 品牌旗下的第二個據點，是繼礁溪後再一次在溫泉勝地插旗，位置緊鄰新北投捷運站，坐擁溫泉寶地和陽明山景致，目標吸引國內外城市觀光商旅和本地食客，為大台北地區溫泉觀光注新活水。

北投晶泉丰旅總經理暨晶華集團管運副總裁陳惠芳表示，北投溫泉飯店林立、相互良性競爭的狀況有望提高整體景點的能見度和吸引力，館內設有 100 間客房、套房和 16 間湯屋，並設有大眾風呂、露天泳池、沐蘭 SPA 芳療室、兒童天地等設施，以及提供駐村藝術家與房客互動的 Gallery。