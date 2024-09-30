賴正鎰：電價3年漲4次 飯店業成本加重 若撐不住恐現轉售潮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 18:31

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賴正鎰指出，今年以來國旅市場已呈現疲軟狀態，業者的人力成本及營運管理費用不斷上升，如今再次面對電價大幅調整，恐進一步加劇經營困難。

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賴正鎰指出，自 2022 年至今，工業電價已歷經三波調升，此次拍板進行第四波調升，工業電價累計調幅將逾 6 成。這不僅是對工業用戶的重大挑戰，也必然對服務業、觀光業及相關行業產生連帶影響。尤其是高耗能的飯店業，經營成本持續增加，恐對價格政策及消費者需求造成負面影響，進一步抑制國內旅遊市場的成長。

他強調，全台經濟正處於復甦關鍵期，應盡量減少對企業的負面影響，以助力市場回溫。他呼籲政府在電價調整的同時，能考量對特定產業的補貼或優惠政策，協助觀光、飯店等服務業度過難關，以促進國旅發展，推動經濟持續成長。

他進一步指出，根據過去幾次電價調整的經驗，飯店業的電費負擔每次都顯著增加。例如，在 2022 年工業電價首度調升 15% 後，多數飯店每月電費增加至少 10-15 萬元，這對於那些客房數量較多的飯店來說，是一筆沉重的負擔。到了 2023 年，工業電價再次上調 17%，部分大型飯店每月電費支出甚至增至近百萬元，直接侵蝕了業者的利潤空間。

賴正鎰指出，而今年 3 月的電價調整後，今年 10 月又要對工業用戶做出高幅度調漲，對飯店業的經營壓力雪上加霜。賴正鎰呼籲政府，在考量電價調整的同時，應多關注觀光旅遊等高耗能服務業的承受能力，並適時提供支持與補貼，減少對業者經營的衝擊，確保產業能夠持續穩定發展。



飯店業成本加重 若撐不住恐轉售做都更 削弱旅遊需求

針對此次電價審議委員會的決議，民生電價維持凍漲，卻再度大幅調漲工業用電的電價 12.5%，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這三年來歷經四次調整電價，多數旅宿業卻不敢調整房價，只能自己吸收增加的成本，今年以來國旅市場已呈現疲軟狀態，業者的人力成本及營運管理費用不斷上升，如今再次面對電價大幅調整，恐進一步加劇經營困難，他很怕相關旅宿業若撐不住，恐怕會棄守轉售做都更，改蓋住宅大樓或商辦，間接削弱旅遊需求。

賴正鎰指出，自 2022 年至今，工業電價已歷經三波調升，累計調幅達 48%，此次拍板進行第四波調升，工業電價累計調幅將高達 68%。這不僅是對工業用戶的重大挑戰，也必然對服務業、觀光業及相關行業產生連帶影響。尤其是高耗能的飯店業，經營成本持續增加，恐對價格政策及消費者需求造成負面影響，進一步抑制國內旅遊市場的成長。

他強調，國內經濟正處於復甦關鍵期，應盡量減少對企業的負面影響，以助力市場回溫。他呼籲政府在電價調整的同時，能考量對特定產業的補貼或優惠政策，協助觀光、飯店等服務業度過難關，以促進國旅發展，推動經濟持續成長。

他進一步指出，根據過去幾次電價調整的經驗，飯店業的電費負擔每次都顯著增加。例如，在 2022 年工業電價首度調升 15% 後，多數飯店每月電費增加至少 10 至 15 萬元，這對於那些客房數量較多的飯店來說，是一筆沉重的負擔。到了 2023 年，工業電價再次上調 17%，部分大型飯店每月電費支出甚至增至近百萬元，直接侵蝕了業者的利潤空間。

今年 3 月的電價調整後，今年十月又要對工業用戶做出高達 12.5% 的調幅，對飯店業的經營壓力可謂雪上加霜。

就他了解，根據統計，2023 年飯店業每月電費支出相比調漲前又增加了 15 至 25 萬元。如今，這次若再進行電價 14% 的上調，預計每月電費可能再增加 20 萬元以上，累計自 2022 年以來，整體電費支出增幅接近翻倍。這對於已經在疫情影響下復甦緩慢的飯店業來說，無疑是沉重的負擔，進一步抑制業者的經營意願與國內旅遊市場的復甦動能。

賴正鎰再次呼籲政府，在考量電價調整的同時，應多關注觀光旅遊等高耗能服務業的承受能力，並適時提供支持與補貼，減少對業者經營的衝擊，確保產業能夠持續穩定發展。