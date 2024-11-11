國泰金前10月賺1086億元創歷史次高 EPS達7.13元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 18:07

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國泰金 (2882-TW) 今 (11) 日公布 2024 年 10 月自結稅後純益 54.4 億元，累計前 10 月稅後純益 1086.4 億元，年增 66.57%，EPS 達 7.13 元，累計稅後淨利及 EPS 皆創歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後純益則創歷年次高。

國泰人壽 10 月稅後純益 20.4 億元，累計稅後純益 693.5 億元，續創同期歷史次高。國壽指出，單月獲利下滑，主因台幣表現強於其他亞幣，壓抑一籃子貨幣操作表現，致單月避險成本較高。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。10 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 151 億元及 45 億元，為業界第一。

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10 月美國就業及通膨數據穩健，強化經濟軟著陸可能性，加上隨美國選情預期的變化，衍生市場對財政赤字和通膨的擔憂，致美債利率及美元大幅走升，並壓抑股市表現。國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位；而匯率部分，雖台幣兌美元單月貶值 1.2%，但貶幅不如其他亞幣明顯，影響一籃子貨幣操作，壓抑單月獲利表現。此外，截至 10 月底餘額逾 320 億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝，並增加外匯管理彈性。

在資本方面，國壽 10 月淨值比逾 9%，RBC 亦高於 350%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。面對快速變化之金融局勢，將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

在保險業務方面，10 月的單月及累計初年度保費表現穩居業界第一。相較於上個月及去年同期，10 月初年度保費分別成長了 27% 及 12%。為了協助民眾實現「豐足退休、健康生活」的目標，今年前三季推出了 10 款外溢保單，這些保單的新契約保費收入累計達 115 億元，較去年同期增長 32%。此外，美元傳統理財保單月成長 62%。

在投資型保單方面，因美國聯準會 (Fed) 啟動降息，有助投資型商品買氣回溫，10 月各類型的投資型商品皆有明顯成長，10 月初年度保費月成長 14%。國壽強調，未來將繼續推廣穩健的類全委保單與定期定額商品，以滿足客戶多元的需求。

國泰世華銀行 10 月稅後純益 29.7 億元，累計稅後純益 342.2 億元，年成長 23%。受惠央行升息及放款動能強勁，並優化外幣存款結構，提升台幣存款佔比，有效控制資金成本，累計淨利息收入達雙位數成長；財富管理動能強勁，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入年成長逾 3 成。

國泰世華主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 10 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1309%，資產品質維持穩健。

國泰產險 10 月稅後純益 2.4 億元，累計稅後純益創歷史新高達 24.1 億元，獲利創歷史新高，10 月份簽單保費 30.9 億元，累計簽單保費達 307 億元，年成長 15%。

國泰證券 10 月稅後純益 2.6 億元，累計稅後純益 36.1 億元，再創歷史新高，年成長 110%，主要因台股及複委託市場成長動能強健。截至 10 月底國泰證券台股累計經紀市佔率達 4.14%、台股定期定額累計投資金額達 527 億元，雙創歷史新高。此外，國泰證券複委託成交量較去年同期大幅成長 77%，維持複委託市佔第一名。