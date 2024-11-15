掃除川普交易隱憂，就差「美元指數」

永誠資產管理處 2024-11-15 16:47

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川普陸續提名內閣名單，共和黨力守參議院領袖不願 MAGA 獨大

勝選後，川普並未公開發表太多言論，在社群上僅是陸續發布與提名的政府成員名單，目前屬於共和黨全面勝利後的黨內權力分配，川普大量提名 MAGA 派:

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ex: 提名鷹派抗中參議員 Marco Rubio 為國務卿、強硬邊境管理人員霍曼、新增效率部並提名馬斯克、提名反疫苗人士小甘迺迪為衛生部長…)。

而共和黨本次奪回參議院，雖副總統自然成為參議院議長，但不參與投票。參議院多數黨領袖，共和黨建制派則提防 MAGA 派獨大，11/4 圖恩 (John Thune) 擊敗川普與馬斯克支持的史考特（Rick Scott）當選。

美國政黨本質政治權力較分散，因此兩院投票相對台灣、歐洲等國會，跑票並不少見，也少有黨鞭強硬懲處，圖恩當選可以初步視為川普權力、言論受限可控的初步象徵，且 FED 重要官員巴爾金、沃勒、鮑爾面對放寬金融監管、虛擬貨幣等提問，都保持可討論但較為保守中立的態度，近期川普交易有所降溫，多數跌落 5 日線下 (如下表所示)，皆已經完成軋空終止的基本技術面表徵。

初步終止激情的川普交易，華爾街的債券衛士與美元指數是最終關鍵

然而近期美元指數、公債利率仍居高不下，最主要是華爾街銀行的實際行動正在進行，也就是債券衛士 (bond vigilantes) 回歸，意思是因為銀行、投行持有大量美國公債部位，並且投資部位龐大，自然希望利率走低，當執政當局有潛在政策使利率中長期趨勢不利時，就會利用加速短線債券下跌，作為表態給予政府示警 / 警告。

接續美元指數拉回的三個價位 (圖中標示警示價位線)，按照以下條件，前兩者達成即結束軋空

日 K 高不過高、低過低 5 日線走平且跌破 105 關鍵價位

解鈴還須繫鈴人，諸多 FED 官員、華爾街銀行、經濟學家的表態，都不敵川普或馬斯克一句話，釋出關稅或相關政策的放緩，畢竟一次到位衝擊過大，講求談判，先開價再讓步是可預期的，歐亞股的頹勢扭轉與否，預計將伴隨美元指數而密切連動。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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