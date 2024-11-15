〈台新金法說〉林維俊駁新新併卡關 股利政策擬改「現金多、股票少」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 16:59

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台新金 (2887-TW) 今 (15) 日舉行第三季法人說明會，新新併成為外界關注焦點，總經理林維俊提出三點說明，重申合併案都是按照規劃在執行，與主管機關緊密溝通，並無卡關問題，將等候新光銀行工會選出協商代表，再進行實質的協商；至於股利政策，未來擬朝向提高現金股利、降低股票股利的方向，去向董事會建議，林維俊強調，台新帳上資源充裕，還是有能力發放具競爭力的普通股股利。

近來新新併尚未送件主管機關引起市場關注，對此，林維俊說明，首先，從今年 10 月 9 日臨時股東會通過合併案後，台新金與新光金兩邊就持續不斷地跟員工及工會進行溝通，並且傾聽員工心聲。

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其次，針對新光銀行工會方面，林維俊說，由於他們近期要選任協商代表，以利後續的協商程序，尤其是合法性及正當性，台新及新光兩邊金控都表示充分理解，會予以配合，我們願意等待新光銀行工會選出他們的協商代表後，再來進入比較實質的討論。

第三，林維俊表示，目前正在跟主管機關積極的溝通當中，我們會提供相當多的數據，也會接受主管機關給予的指導，做好充足、完善的計畫，因此，台新金不對送件的日期做預測，也不對是否需要增資或增資金額來做預測。

林維俊重申，跟主管機關很緊密的溝通，並沒有卡關的情形，這是一個溝通的過程，會持續努力來完成最後一哩路，有好消息會馬上跟外界來說明報告。

有機構投資人關注，台新金未來股利政策是否會受到新新併的影響，林維俊重申，這是董事會的職權，現在時間上還有點早，不過，因應合併，我們股本已經大幅增加，所以經營團隊會朝向提高現金股利、降低股票股利的方向去向董事會建議，這是以後的規劃，但股利政策要等董事會通過才算。