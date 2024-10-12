神準明年Q1推AI IPC新品搶市 自研水冷散熱盼技術整合

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-12 19:23

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網通廠神準 (3558-TW) 今 (12) 日舉辦神準集團暨恩嘉科技永續路跑家庭日活動，董事長蔡文河出席活動時透露，神準將跟隨英特爾 (INTC-US) 明年第一季推出 AI IPC 新產品，另外也在研發水冷散熱系統，目標為企業伺服器實現技術整合。

蔡文河表示，神準將跟隨英特爾腳步進軍 AI IPC 市場，預計明年第一季投產，目前在印度和台灣都大幅增加研發人力；至於英特爾近期目標下修，由於神準與英特爾剛開始合作，並未有太多訂單，故不受太大影響。

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蔡文河提到，神準正積極投入水冷散熱技術的研發，神準已有專業團隊投入開發，期望明年下半年能夠取得成果，現階段目標以自用為主，隨著未來技術成熟，希望在企業級 AI 伺服器實現技術整合。

蔡文河強調，神準未來將聚焦於軟體價值，切入不同市場，除了 AI IPC 和水冷散熱技術外，也將發展中大型企業級伺服器、邊緣運算等產品，希望在大廠忽視的利基市場中尋找機會，並專注於軟體方面的優勢、加值產品以搶佔獨特的市場區塊。

市場展望部分，蔡文河表示，今年第四季將比前三季略好，但整體仍處於相對保守狀態，明年可望回到成長軌道，但由於今年廠商競相搶單，明年網通產品雖然出貨量可能回升，整體價格恐仍維持在較低水準。