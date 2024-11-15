蔡明忠獲頒臺大名譽法學博士殊榮獻父親 三面向勉年輕學子

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 10:11

‌



富邦集團董事長蔡明忠今 (15) 日獲臺灣大學頒發名譽法學博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，蔡明忠於 1981 年加入富邦集團，引領集團成長發展，截至目前，集團資產總額逾新台幣 12 兆元，連續 3 年蟬聯台灣第一大集團，蔡明忠感性提及父親蔡萬才，當年父親一手將年少貪玩的他帶回臺大，希望將這份殊榮獻給父親；蔡明忠也從三面向鼓勵年輕世代，首先是誠實面對自己、再面對他人、最後擴散到人群。

臺灣大學以「蔡明忠董事長長期深耕金融產業，跨領域的整合經營，建立全球品牌，引領臺灣產業創新及永續發展，回饋社會不遺餘力，投身公益慈善及教育文化，積極培育人才，為企業家典範，貢獻卓越，實為楷模」而授予名譽法學博士學位。

‌



臺大校長陳文章致詞時特別介紹 2 位名譽博士的成就，阿蘭 · 阿斯佩教授深入研究量子糾纏與貝爾不等式，提供實驗證據突破數十年的物理爭議，奠定量子科技發展的基礎；蔡明忠董事長則在金融、電信與電商等領域促進產業創新，建立全球品牌，引領台灣產業創新及永續發展，並積極投入社會公益與教育，成為業界典範。陳校長期盼台大人秉持「將不可能化為可能」的精神，發揮「奉獻於宇宙」的核心價值。

富邦集團版圖橫跨金融、電信、電商。在金融產業方面，蔡明忠為卓越的金融企業家，帶領富邦從小型產險公司發展成為台灣資產規模第二大、市值第一大的金控公司，打造亞洲區域金融集團，並成功寫下台灣金融史上首宗「金金併」歷史里程碑。

在電信領域持續創新，領導台灣大哥大成為台灣第一家新世代科技電信公司，朝國際級科技電信集團邁進；在電商領域則帶領 momo 高速成長，打造台灣電商數位生活圈，為台灣在地 2 千萬人的生活提供美好消費體驗。

同時，蔡明忠亦曾發起台灣高鐵建設，富邦集團為高鐵五大原始股東之一，對於台灣交通建設發展貢獻卓著。蔡明忠承襲父親公益精神，以商業實踐發揮影響力，推動社會正向發展，公益永續的倡議更為台灣創造了美好價值。

富邦集團董事長蔡明忠致詞時表示，能獲母校名譽博士學位是至高無上的榮耀，感謝母校的厚愛。他也體認這份榮耀與肯定，是代表自己須承擔更大的責任，為社會共好及永續而努力。

蔡明忠更表示，他希望將這份殊榮獻給父親─富邦集團總裁蔡萬才。父親和他及弟弟三人都有幸曾獲臺大傑出校友，如果父親還沒有辭世，應更有資格獲頒名譽法學博士學位。蔡明忠也認為，不論是經營事業與回饋社會，父親都建立了最好的典範讓他追隨。今年適逢父親逝世十周年，十年來，他時時思考有沒有背離父親的叮嚀，所幸十年來集團持續穩健成長。

蔡明忠也指出，在臺大法律系所打下的學識基礎，對自己經營事業有很大的助益。金融、電信都是高度規管的行業，除恪遵法令、力行公司治理之外；如何能使法律變得不只是框架，而能具有創造力，好的經營策略，就是法律與商業結合的藝術。

蔡明忠也從三個面向鼓勵年輕世代，他認為，大學生下一步是要踏入社會，第一是如何誠實面對自己，如果無法對自己誠實，看不到自己缺點，也無法前進、成長，常常跟自己對話，會更知道在複雜的世界裡如何自處；第二是如何面對他人，不外乎要做到包容及愛心；最後擴散到人群，想想對社會和地球能做些什麼，面對氣候變遷，要如何從自己的一小步出發，貫徹永續思維。期勉大家成為一位地球人，更能成就自己的精彩人生。