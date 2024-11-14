經部：2050年綠電占比達6至7成 明年20團隊開鑽地熱 最快2027年達1GW目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 17:46

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經濟部次長連錦漳今 (14) 日於出席一場論壇中表示，將持續致力發展風電、光電、地熱及小水力發電等再生能源，預期 2050 年綠能發電占比將達 6 至 7 成，該部並要求中油、台電規劃，全台明年最高將同時有 20 個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，地熱發電可望在 2027、2028 年達到 1GW 目標。

連錦漳今（14）日下午出席「2024 再生能源高峰論壇」致詞表示，總統賴清德強調要發展二次能源轉型，經濟部也繼續發展多元綠能政策，包括風力、光電、地熱和小水力等，預估 2050 年綠能發電占比將達 6 至 7 成。

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連錦漳表示，去年台灣離岸風電裝置容量在全世界排名第 7，已達為全球少數突破 2GW 的國家；截至今年 8 月，裝置容量達 2.7GW。開發商這兩年普遍反映開發成本很高，但成本上揚是全球議題，事實上台灣的國產化成本僅占 3 至 5%。

連錦漳表示，目前離岸風電的國產化政策已有較清楚定位，3-1 期採個案審查，3-2 則是通案原則、個案審查，屆時風場會依郭智輝指示及預定目標如期併網，經濟部除協助排除投資障礙，並兼顧供應鏈的發展。