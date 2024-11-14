富采參展德國慕尼黑電子展 車用智慧光源產品亮度可達4萬尼特

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 11:01

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LED 廠富采 (3714-TW)13 日宣布，旗下子公司隆達電子正參加德國慕尼黑電子展（Electronica），以「More than Vehicle」為主題，展示多元車用智慧光源產品。

隆達電子這次展出的 Mini RGB LED 矩陣式車前智慧顯示，採用超過 48 萬顆 LED，不僅提供高解析度顯示效果，亮度更可達 40,000 尼特（nits），是一般 OLED 3,000 尼特的 13 倍以上，即使在強烈日照下仍可清楚顯示動態訊息。

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隆達還展出全球首款可應用於車外的 Smart LED，將驅動器與 LED 封裝為一體，具備 20 至 40 流明高亮度，較傳統車內顯示器的 7 流明大幅提升，並透過業界領先散熱技術，降低 55% 熱阻，可延長產品使用壽命。

在中控屏背光應用方面，隆達開發的白光 COB（Chip on Board）採用晶片尺寸封裝與圓頂透鏡技術，可提供超過 155 度的大光角，實現高亮度、高對比的局部調光顯示。