紐時爆料：馬斯克與伊朗駐聯合國大使會面 討論美伊關係
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-15 08:58
據《紐約時報》周四（14 日）報導，兩名伊朗官員透露，美國準總統川普的大金主、全球首富馬斯克周一在紐約會見了伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。
據《紐約時報》爆料，伊朗官員表示，馬斯克和伊拉瓦尼是在紐約的一個祕密地點見面，持續了一個多小時。此次會面的目的，是討論如何緩解伊朗與美國的緊張關係。
目前川普團隊和馬斯克本人均未對此作出回應。
馬斯克與伊朗官員會面，凸顯了他對新政府的影響力，尤其是在美國外交政策方面。
就在上周，也就是美國總統大選後隔天，馬斯克加入了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話。烏克蘭高階官員說，川普在通話期間問澤倫斯基要不要跟馬斯克講兩句，澤倫斯基同意後，兩人就聊了幾分鐘，澤倫斯基感謝馬斯克提供星鏈，馬斯克再將電話還給川普，讓川普和澤倫斯基繼續討論。
川普在周二宣布，馬斯克和美國生物科技業企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），將共同領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency）。這項聲明再次凸顯馬斯克與川普的交情。
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