川普關稅來襲！亞幣遭熊襲星元時隔四個月首遭做空 「這1國」貨幣被空最兇

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-14 17:25

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最新調查顯示，市場越來越擔心美國候任總統川普的政策將削弱新興市場資產的吸引力，投資人大幅加大對亞洲貨幣的空頭部位，且自 7 月初以來首次看空新加坡元 (USDSGD) 。

自川普在上周美國總統大選中壓倒性勝出後，美元在幾天內飆升至一年高點，給新興市場帶來衝擊，馬來西亞林吉特和泰銖已下跌約 4%，主要因為川普對中國進口商品加徵關稅的政策被認為會推升通膨，這可能意味著美國的寬鬆週期將比預期短。

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根據《路透社》今 (14) 日對 10 位受訪者進行的調查，由於新加坡依賴貿易，隨著全球經濟帶來的不確定性，人們對新加坡元的看法在過去兩周裡發生轉變，時隔四個月首遭看空，並在 6 月底最被看壞，韓元根新台幣的空頭部位也創六個月新高。

截至台北時間今日下午 4 點，新台幣兌美元匯率為 32.546 元，較前一日收盤價 32.45 元貶值 9.6 分，貶幅約 0.3%。

巴克萊銀行區域經濟學家 Brian Tan 說：「若關稅成為現實，它們對極度開放的新加坡的影響可能是巨大的。」Tan 還預估新加坡金管局明年將放鬆其基於匯率的貨幣政策。

ING 分析師也說：「儘管國內基本面強勁，成長強勁，通膨下降，但亞洲貨幣將不得不應對美國利率上升及可能在 2025 年提高關稅的雙重挑戰，進而導緻美元走強。對人民幣敏感度較高且對美貿易順差較大的亞幣將面臨最大的貶值壓力。韓元在這兩方面都表現突出，明年表現仍將保持疲軟。」

根據《路透社》調查，投資人最看空韓元，看空部位飆升至今年 5 月初以來最高水準。

此外，看空人民幣部位也達到 6 月底以來最高水位，分析師預期這個東南亞最大貿易夥伴將受到美國加徵關稅的影響。