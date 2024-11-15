「政府效率部」知多少？川普新招 投資者該了解哪些事？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-15 12:05

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川普稱上任後將創建「政府效率部」，對此，投資人該了解哪些事？

美國當選總統川普周二 (11 月 12 日) 晚間宣布，擬成立「政府效率部」，由特斯拉執行長 (TSLA-US) 馬斯克和企業家 Vivek Ramaswamy）和曾經競選共和黨總統候選人的企業家 Vivek Ramaswamy 領導。

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該部門 Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE，正巧撞名馬斯克過去經常談論的狗狗幣名稱，激勵該幣驟漲 20%，成為選舉後反彈中最大的贏家之一，自選舉日以來增長 153%，相比之下，比特幣僅上升 30%。

「政府效率部」是甚麼？

川普稱該部門設立宗旨係為其政府鋪平道路，以拆解政府官僚體系、削減多餘的規範和過度的監管、減少浪費開支並重組聯邦機構。馬斯克和 Ramaswamy 將提供「建議和指導」，並與白宮管理和預算辦公室展開合作，打造「效率更高、官僚作風更少」的小政府。

值得注意的是，成立新的政府部門須獲得美國國會的批准，否則，「政府效率部」將只是一個名義上的部門，類似於諮詢公司。

川普將這項提議比喻為「曼哈頓計畫」(The Manhattan Project)。 「曼哈頓計畫」是第二次世界大戰期間的研究項目，負責製造首批核武。

馬斯克的改革方案？

馬斯克在社群媒體上首次提出成立政府效率委員會的想法，表示願意協助確保「納稅人的血汗錢用在正確的地方」。

目前為止，馬斯克還沒有透露具體舉措，但以現已知悉的訊息來看，他可能會推動削減美國政府預算約 2 兆美元 (截至 9 月的上一個財年，美國政府總計支出 6.8 兆美元)，並支持減少監管，並支持減少監管，以實現川普的長期主張。

馬斯克在 X 上提出的其他想法包括為「明智的支出」提供激勵，以及將目標瞄準經常獲得政府資助的非政府組織。

Ramaswamy 的背景與影響

Ramaswamy 是一位億萬富翁企業家，曾在 2023 年參加共和黨總統候選人競選，當時馬斯克稱其為「前途無量的候選人」。

他在社群媒體上表示，將向公眾徵詢關於政府浪費、詐欺和濫權的例子，力求收集更多削減支出的建議。

Ramaswamy 擁有哈佛大學生物學學士學位，自稱為「科學家」，並且是生物技術公司 Roivant Sciences 的聯合創始人，持有該公司約 7% 的股份。此外，他也是俄亥俄州哥倫布市一家資產管理公司的共同創辦人，展現出他在商業領域的深厚背景。

在政治上，Ramaswamy 與其他共和黨重要人物有著密切聯繫，例如他與副總統 JD Vance 在耶魯大學法學院相識相交。他的政策主張包括對政府的改革，特別是在削減浪費和提高效率方面，這與川普的「政府效率部」目標高度契合。

最近，Ramaswamy 也成為 BuzzFeed 的激進投資者，收購了該公司 8.6% 的股份，主張讓更多保守派人士在媒體上發聲，並對公司進行徹底改革。他在社群媒體上強調，對官僚機構施以輕微處罰無法解決根本問題，認為唯一的解決方案是大規模裁員。

作為「政府效率部」的共同領導者，Ramaswamy 的商業背景和政治經驗將對推動政府改革產生重要影響。他的參與可能會吸引更多支持者，並為川普政府的政策提供強有力的支持。

馬斯克和拉馬斯瓦米的任期多長？

川普說，「政府效率部」的工作將於 2026 年 7 月 4 日結束，也就是美國獨立 250 週年紀念日。

川普在 X 上寫道：「一個效率更高、官僚主義更少的小政府，將是對美國獨立 250 週年的完美獻禮。我相信他們（馬斯克和 Ramaswamy）會成功！ 」

特斯拉股票的潛在影響

馬斯克的新角色是否會對特斯拉產生影響，投資人需密切注意。

儘管歷史上馬斯克在其他項目上的分心曾影響特斯拉股票表現，但目前 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，由於「政府效率部」不是正式的部門，也非政府職位，而且是新設立的，因此，馬斯克在新部門的服務不會改變他在特斯拉的角色，反而可能帶來利好消息，因為新職務不僅有分擔，且監管減少也應有利於特斯拉和 SpaceX 的運營。

Dan Ives 預期，川普將在未來 12 到 18 個月內快速推動自動駕駛和人工智慧相關提案。他特斯拉股票的評級為「買入」，目標價為 400 美元。

周三，特斯拉收涨 0.53%，至 330.24 美元。股市似乎未受該消息影響，但周四受其他消息影響，特斯拉收挫 5.77% 至每股 311.18 美元，盤後續跌 1% 以上。

總結