川普擬降企業稅至15%！高盛：未來兩年標普500指數EPS將成長20%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 10:13
美國共和黨總統當選人川普重返白宮，專家認為他將延續上一任期的減稅政策，高盛最新指出，川普减税政策可能在未來兩年將標普 500 指數的每股獲利 (EPS) 提高 20%。
高盛此前預估今年標普 500 指數 EPS 為 241 美元，明年成長 11%，後年則成長 7% 至 288 美元，但該投行上周五 (8 日) 出具研究報告指出，若川普將企業稅稅率從 21% 降至 15%，這些目標可能會被超越，而最新出爐的大選結果也增加上述估值的上漲潛力。
高盛說：「稅收改革是一個上行風險，我們估計，在其他條件相同的情況下，美國國內法定企業稅率每降低 1 個百分點，標普 500 指數成分股 EPS 增幅將略低於 1%。鬆綁金融領域監管的舉措可能會帶來額外收益。」
然而，高盛也說，川普徵收高額關稅的計畫對企業獲利構成風險，美國實質關稅稅率每提高 5 個百分點，就可能使標普 500 指數成分股 EPS 增幅減少高達 2%。
高盛認為，川普對進口至美國商品徵收 10% 至 20% 關稅的機率為 40%。
高盛策略師在報告中提及川普首個任期與中國貿易戰時寫道：「在 2018 到 2019 年的貿易衝突期間，企業通常能將關稅成本轉嫁給客戶，但即使這種情況再次發生，關稅也可能透過消費者支出減弱、對美國出口產品徵收報復性關稅以及不確定性增加，進而減少企業收益。」
經濟學家將川普的經濟計畫描述為通膨，並稱川普政策，包括他的關稅計劃，恐推高利率。
對此高盛預估，長期來看，標普 500 指數未來 10 年報酬率將平平無奇。
高盛策略師們在上月一份研究報告中指出，部分原因是利率預期上升，以及估值過高且市場集中度高等因素。
川普在勝選後隔天的上周三 (7 日) 大漲，美國銀行指出，交易員向美國股市注入了 200 億美元，創五個月來單日最大買超紀錄，上周流入金融資產的資金達到 29 億美元，創史上最大的單日流入規模紀錄。
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