再漲兩個月！分析師：明年1月川普就職前 標普500有望漲至6600點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-11 09:47

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美股自川普贏得大選後迭創新高，標普 500 指數上周五 (8 日) 首度突破 6000 點，道瓊短暫跨過 44000 點大關，但兩大股指在收盤時有所回落，專家認為突破 6000 點可能會吸引來更多的投資者，目前貨幣市場基金和債券領域仍有大量資金在觀望。

CalBay Investments 首席市場策略師 Clark Geranen 認為，標普 500 指數突破 6000 點大關是一個重要的里程碑，可能會吸引來更多的投資者，目前貨幣市場基金和債券領域仍有大量資金在觀望。「過去一周恐慌指數 (VIX) 大降，市場情緒已從緊張轉變為歡欣，大選後確定性回歸市場、積極情緒和相對健康的美國經濟這三個因素推動標普 500 指數觸及 6000 點。」

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今年 2 月 9 日，標普首次收盤站上 5000 點之上，觸及 6000 點僅用 189 個交易日，若上周五收於 6000 點之上，將是該指數自 1957 年以來上漲 1000 點最外的一次。

自今年 2 月 9 日以來，Vistra Corp、Palantir Technologies、Targa Resources Corp、輝達和聯合航空一直是標普漲幅前五大股票。

美股三大股指周線大幅上漲，大部分漲幅出現在川普上周二 (5 日) 勝選、共和黨有可能一舉拿下參眾兩院之後，聯準會 (Fed) 上周四 (7 日) 如期降息 1 碼也讓股市維持漲勢。標普和道瓊上周分別走漲 4.7% 和 4.6%，均創下今年最佳單周表現，那斯達克亦上漲 5.7%，創去年 9 月以來周線最大漲幅紀錄。

儘管大選和 11 月 Fed 會議成為過去式，但川普回鍋執政下經濟前景的不確定性以及美債市場的波動，仍讓投資者對未來股市出現波動保持警惕。

富國銀行投資研究所全球投資策略主管 Paul Christopher 說：「大選結束後股市的最初反應是在選擇如何對新政府可能實施的政策做出反應，但從歷史上看，這種狹隘的反應並不能帶來長期投資機會，我們傾向於停下來，更仔細地去研究可能實施的政策。」

上周一開始，由於投資人押注川普獲勝將推高美國通膨和赤字，美債遭大規模拋售，並引發投資人對長期美債殖利率上升可能很快將殃及股市的擔憂，但這一擔憂在上周四降息後迅速消散。

美債十年期殖利率上周五下滑 3.4 個基點至 4.307%，道瓊市場數據顯示美元上周小貶 5.4 個基點，創 9 月中以來最大單周跌幅。

美國十大信託機構之一的 Wilmington Trust 投資長 Tony Roth 說：「關於川普政策對通膨影響有很多疑問和討論，但目前市場並不相信他將要做的每件事都一定會帶來通膨效應。」