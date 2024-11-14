泓德能源前三季EPS 5.72元創同期高 四大成長引擎發動

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-14 19:35

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泓德能源 (6873-TW) 今 (14) 日公佈第三季財報，單季合併營收 38.45 億元，毛利率 22.52%，歸屬母公司稅後淨利 4.36 億元，季增 280%，前三季累計營收 60.01 億元，歸屬母公司稅後淨利累計 5.98 億元，年增 91.22%，每股純益 5.72 元，創同期歷史新高。

總經理周仕昌表示，泓德能源不僅以智慧電力公司自居，更將國際智慧電力公司視為目標，目前先從電力市場高度自由化的日本、澳洲切入，未來將以全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身分媒合供需形成虛擬電廠 (Virtual Power Plant，VPP)，並搭配軟硬體整合服務，打造「電力批發」與「電力零售」事業，加上既有的「開發工程」與「設備銷售」，成為泓德能源未來成長的四大引擎。

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「電力零售」部分，泓德能源 2024 年在台灣洽談中的購電量體約 500MW，綠電轉供合約度數為 93.2 億度，售電合約累計至今約 161 億度，現有客戶包含電信三雄之一的台灣大哥大，中信、玉山、國泰、永豐、富邦等金融單位，以及日月光旗下子公司及各廠、聯發科集團等科技大廠。

「電力批發」部分，泓德能源今年 5 月拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩個標案，得標容量 73MW(裝置容量 97.9MW)，預計 2027 年上線服務。7 月時在澳洲與 ZEN Energy 簽訂 500MW 的光儲電廠使用協議 (Tolling Agreement)，日前更以約 4,300 萬澳幣取得 ZEN Energy 9.7% 股權，未來也將積極投入當地批發市場、輔助服務市場與容量市場。

「開發工程」的部分，2024 年台灣開工總量為 400MW，包含光電 160MW 與儲能 240MW，當年度全台開工量排名前三。2025 年澳洲市場已鎖定 1GW 儲能開發量體與 390MW 光電開發量體，日本市場則有 1.2GW 的儲能開發量體與 500MW 光電開發量體。