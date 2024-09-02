上詮遭列注意股 自結7月稅後純益200萬元轉盈 EPS 0.02元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-02 19:16

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矽光子聯盟近期話題熱燒，上詮 (3363-TW) 股價近 20 日漲幅逾三成，今 (2) 日遭列注意股，並公布 7 月自結稅後純益 200 萬元，較前一年同期虧轉盈，每股純益 0.02 元；累計前 7 月每股虧損 0.01 元。

上詮公布 7 月營收 1.34 億，年增 18%；稅前淨利 200 萬元，較去年同期由虧轉盈，稅後純益 200 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.02 元；累計前 7 月營收 7.55 億元，年增 4.8%，稅後虧損 711 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.01 元。

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證交所今日公告，上詮近日因本益比異常，股價淨值比為 7.46 且為其所屬產業類別股價淨值比之 2.01 倍、當日週轉率達 12.38%，故列為注意股。