泓德能源斥9.32億元投資ZEN Energy 扎根澳洲電力市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-07 17:54

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泓德能源 (6873-TW) 今 (7) 日宣布，決議投資澳洲電力零售商 ZEN Energy 澳幣 4,300 萬(約新台幣 9.32 億元)，交易完成後將取得 ZEN Energy 股權 9.7%，正式扎根澳洲電力市場，推動海外事業發展。

泓德能源未來將有機會與 ZEN Energy 展開多項合作，包括儲能項目、光儲項目與資產建置等開發，並結合泓德的系統整合優勢與 ZEN 在澳洲電力交易的專業經驗，進一步將成功模式拓展至其他國家市場。此外，雙方可透過泓德自有品牌 TITAN 提供的軟硬體整合服務，合作開發澳洲電力交易、預測與風險評估解決方案。

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澳洲擁有地廣人稀且日照充足的天然優勢，豐富且低成本的再生能源，加上政府支持，使得再生能源市場發展成熟。泓德能源看好澳洲電力自由化市場機會，已於 2024 年 4 月成立澳洲子公司。預計到 2050 年，隨著綠氫等新興再生能源帶來的機會，澳洲電力市場規模將成長至現有的兩到三倍。

ZEN Energy 於 2004 年在南澳創立，是專注於綜合性再生能源與儲能開發、電力交易及零售的澳洲國內市場新興領導者，命名源自「即刻淨零排放」(Zero Emissions Now)，是澳洲首家根據科學基礎減量目標倡議設定 1.5°C 升溫控制目標的能源公司。

ZEN Energy 也是首家與南澳政府簽訂長期電力零售合約的供應商，主要客戶包括聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO) 在澳洲各州的據點、以及代表新南威爾士州近 40% 人口的南雪梨地區市政聯合組織等，近期更與 DGA Energy Solutions Australia 合作推動綠氫計畫，以支持三菱商事的脫碳目標。