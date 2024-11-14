84%台灣CEO對國家景氣有信心 營運風險為首要隱憂 聲譽風險首度入榜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 17:54

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KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (14) 日發表已連續第十年的《2024 台灣 CEO 前瞻大調查》，結果顯示，繼去年，今年台灣 CEO 仍視「企業營運風險」 (22%) 為未來三年影響台灣企業的首要風險，「企業聲譽風險」首次擠上前 5，可喜的是，有超過 8 成的台灣 CEO 對「國家景氣發展 (84%)」有信心。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，在 2024 年 AI 應用爆發、國際情勢動盪之下，企業所面臨的風險也愈加嚴峻。台灣 CEO 今年再次將「企業營運風險」列為首要風險，其次依序為新興／顛覆性科技風險（16%）、地緣政治與政治不確定性風險（14%）、供應鏈風險（12%）、數位網路安全（10%）及企業聲譽風險（10%）。

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圖：KPMG 提供

陳俊光指出，「企業聲譽風險」是拓展業務的關鍵挑戰，此風險也首次進入近 5 年來的前五大風險，可見在資訊快速流通的數位時代，企業應加強管理，以降低聲譽受損的風險。

本次調查結果顯示，雖然全球經濟發展不確定因素帶給企業諸多擔憂，但展望國內經濟前景，84% 台灣 CEO 對「國家景氣發展」具有信心，略高於全球 (78%) 與亞太區 (79%)，多數企業在面臨動盪的國際情勢下，仍樂觀看待國內經濟發展。

值得注意的是，在國際局勢較不穩定下，經濟前景仍有許多不確定因素， 62% 台灣 CEO 看好未來三年「全球景氣發展」，信心程度較為保守，略低於全球 (72%) 與亞太 (64%)CEO 的信心程度，但已較去年提高 10%。

KPMG 執行長施威銘認為，通膨壓力放緩加上 AI 等新興科技的需求強勁，各產業已經逐步啟動成長，預估未來全球經濟將持續溫和擴張。而考量到目前國際局勢較不穩定、美國新任總統的財經政策等，都將會對全球經濟局勢帶來許多不確定因素，因此可預見 CEO 在全球景氣發展的信心程度已緩步提升，但仍需審慎以對。