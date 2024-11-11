合庫5度獲選幸福企業 全球逾8千員工幸福有感

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 18:48

‌



1111 人力銀行今 (11) 日公布之 2024 年「幸福企業」票選結果，合庫銀行從 3,700 家企業中脫穎而出，再度獲選為「金融管顧業 - 金獎」，成為金融業標竿。合庫銀行目前國內外據點近 300 處，加上籌設中的東京和新加坡分行，全球員工逾 8 千人，因持續致力打造良好的職場環境，自 2019 年以來合庫已連續 5 度獲獎，備受大眾肯定。

合庫表示，幸福企業的主角在於員工，而因應不同世代對「幸福」的定義不同，近幾年除了在薪資上的有感加碼 - 於 5 年內調薪 3 次，2024 年調薪幅度高達 4% 外，也持續依不同年齡層的員工需求，提供符合所需的福利措施。

‌



以新進行員為例，合庫提供證照補助、進修 / 培訓資源和外派機會，讓同仁可以快速提升職場競爭力：也制定新人加速升遷條款，新進行員能透過公平透明的升等制度，即時展現實力並獲得肯定。而對於想要或是即將邁入人生新階段的員工，合庫也貼心安排未婚聯誼及社團活動，並提供結婚補助 / 生育津貼及優於勞基法的休假制度，讓員工能兼顧職場發展及家庭生活。而全面性的員工定期健康檢查及員工持股信託制度，則可使每位同仁的健康和未來生活多一份保障。合庫期盼在員工各階段的職涯中，都能提供全方位的照顧與支持。