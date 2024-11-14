〈台幣〉強勢美元難撼動 一度失守32.6元 4天狂貶4.31角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 20:27

‌



川普交易激情不滅，美元維持強勢地位，非美貨幣依舊欲振乏力，新台幣兌美元今 (14) 日失守 32.5 元關鍵價位後，一度碰到 32.6 元，外資與投信聯手站在美元買方，但出口商賣盤出籠力挽狂瀾，帶動新台幣貶勢收斂，終場收在 32.546 元、貶值 9.6 分，創逾 3 個月新低，累計近 4 個交易日以來已狂貶 4.31 角。

美元指數近日不斷走揚，接連衝破 106、107 關卡，新台幣早盤即摜破 32.5 元，並一路奔向 32.6 元關卡，匯銀人士指出，外資及投信下午湧現美元買盤，新台幣匯價一度被打到 32.604 元，貶值 1.54 角。

‌



不過，出口商已經掛單在等，拋匯力道亦不小，帶動新台幣兌美元貶幅收斂，終場以 32.546 元作收，貶值 9.6 分，寫下連 4 貶紀錄，為今年 8 月 9 日以來的最低點。