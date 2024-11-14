〈台幣〉強勢美元難撼動 一度失守32.6元 4天狂貶4.31角
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 20:27
川普交易激情不滅，美元維持強勢地位，非美貨幣依舊欲振乏力，新台幣兌美元今 (14) 日失守 32.5 元關鍵價位後，一度碰到 32.6 元，外資與投信聯手站在美元買方，但出口商賣盤出籠力挽狂瀾，帶動新台幣貶勢收斂，終場收在 32.546 元、貶值 9.6 分，創逾 3 個月新低，累計近 4 個交易日以來已狂貶 4.31 角。
美元指數近日不斷走揚，接連衝破 106、107 關卡，新台幣早盤即摜破 32.5 元，並一路奔向 32.6 元關卡，匯銀人士指出，外資及投信下午湧現美元買盤，新台幣匯價一度被打到 32.604 元，貶值 1.54 角。
不過，出口商已經掛單在等，拋匯力道亦不小，帶動新台幣兌美元貶幅收斂，終場以 32.546 元作收，貶值 9.6 分，寫下連 4 貶紀錄，為今年 8 月 9 日以來的最低點。
根據央行統計，美元指數今天勁揚 0.42%，歐元、日元分別重貶 0.49%、0.46%，新台幣貶 0.29%，新加坡幣貶 0.25%，人民幣亦貶 0.17%，不過，韓元則逆勢升值 0.33%。
在川普交易熱絡下，央行總裁楊金龍預測，美元仍會持續走強一段時間，並沒有設定新台幣匯率的防線，與其他非美貨幣相比，今年新台幣貶值幅度相對較小，與新加坡幣差不多。
楊金龍強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素 (如短期資金大量進出) 與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。
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