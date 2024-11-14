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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至120.74元，預估目標價為2685元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 10:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由117.53元上修至120.74元，其中最高估值128.23元，最低估值106.2元，預估目標價為2685元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值128.23(127.9)159.83185.78
最低值106.2(106.2)122.01150.33
平均值119.79(118.11)139.91169.96
中位數120.74(117.53)141.61172.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值363,464,470555,593,000683,175,000
最低值302,715,000329,870,000430,387,160
平均值346,288,290454,980,060572,824,030
中位數350,116,000448,680,500568,705,150

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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