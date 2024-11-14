鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至120.74元，預估目標價為2685元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 10:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由117.53元上修至120.74元，其中最高估值128.23元，最低估值106.2元，預估目標價為2685元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|128.23(127.9)
|159.83
|185.78
|最低值
|106.2(106.2)
|122.01
|150.33
|平均值
|119.79(118.11)
|139.91
|169.96
|中位數
|120.74(117.53)
|141.61
|172.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|363,464,470
|555,593,000
|683,175,000
|最低值
|302,715,000
|329,870,000
|430,387,160
|平均值
|346,288,290
|454,980,060
|572,824,030
|中位數
|350,116,000
|448,680,500
|568,705,150
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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