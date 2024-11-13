提前準備為上！歐洲央行：川普將阻礙全球經濟成長 並讓通膨回歸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-13 17:25

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歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員、法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 今 (13) 日表示，美國候任總統川普的關稅政策有可能導緻美國通膨捲土重來，並損害全球經濟成長。

他在接受《法國廣播電台》(France Inter) 訪問時說：「川普政見有可能讓美國通膨捲土重來，這可能會導致世界各地的經濟成長略有下降，但美國、中國或歐洲是否會感受到更大的下滑仍有待觀察。」

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川普提出對所有進口到美國商品徵收 10% 或以上的關稅來消除貿易逆差，但 de Galhau 預期美國消費者將首先遭受這些關稅的後果，「保護主義幾乎總意味著消費者購買力將會降低。」

與此同時，ECB 也警告說：「即將上台的美國新政府保護主義政策，將阻礙全球成長，歐洲必須比 2018 年做好更充分的準備。」

芬蘭央行總裁 Olli Rehn 在倫敦表示，他認為歐元區經濟依然存在實現軟著陸的可能性，但地緣政治的不確定性正在增加。川普提議的高額進口關稅可能會對全球經濟產生不利影響。

Rehn 還說，在川普首個總統任期內，美國與歐洲之間的貿易緊張局勢開始加劇，歐洲難以找到應對措施，這一次不應再犯這樣的錯誤。「若貿易戰開始，歐洲不能像 2018 年那樣毫無準備，必須在職責範圍內、面臨巨大挑戰情況下，充當經濟與金融穩定的支柱。」

奧地利央行總裁 Robert Holzmann 也表示，若川普的關稅政策得以實施，將會推高美國的利率和通膨，同時也會給其他國家的物價帶來上行壓力。