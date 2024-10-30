〈財委會質詢〉川普風險「不給糖就搗亂」 彭金隆：金管會做好萬全準備

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 17:18

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美國總統大選 11/5 登場，共和黨總統候選人川普屢屢發表「台灣搶走美國晶片生意」言論，引起台股投資人恐慌，多位立委於立院財委會上關切，金管會是否有針對川普當選風險備妥應變方案。金管會主委彭金隆今 (30) 日表示，已針對此事開過好幾次會，與證期局、證交所、櫃買中心有一套行政措施，強調會做好萬全準備來因應，不過，市場仍有理性的一面，難免受到消息面衝擊，但若有實質的支撐，還是會回歸真實基本面狀況。

國民黨立委賴士葆問及，若川普當選，是否對於台灣晶片、半導體業，乃至於整體科技業都非常不利？彭金隆表示，自己不是股市分析師，但對於此事件非常密切的關注，與證交所、櫃買中心及證期局有密集的研商，不管任何選舉結果發生，都有資本市場的相關因應作為。

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彭金隆表示，就金管會對資本市場的訊息監控來看，川普對於台灣晶片業發表的相關言論確實會造成影響，這是不可否認的。不過，金管會不只是針對川普的訊息，而是關注整體市場狀況。

彭金隆說，資本市場有很多面向，對於美國選舉結果對市場造成影響，金管會可能會採取什麼動作，他無法具體對外說明，但強調行政機關會進行該有的準備作為。

彭金隆提及，過去市場出現非理性波動時，金管會都有因應措施及相關步驟，假設市場是理性反應，他認為這是資本市場該有的功能，若有些消息面不正確或出現非理性波動，金管會有政策工具，也有很多經驗及方法應對。

民眾黨立委李坤城也表示，川普批評台灣偷走美國的晶片產業，還嗆聲要對台灣晶片課徵關稅，如同萬聖節「不給糖、就搗蛋」，台股昨日應聲大跌，面對下周二的美國總統大選結果出爐，對台灣、台股影響甚鉅，李坤城呼籲金管會，要與相關部會研擬美國大選結果對於台灣政治經濟的影響，務必做好因應配套措施。

對此，彭金隆表示，大家都知道台積電占台股成交比重很高，其漲跌對台股確實會有比較大的影響，外界關注金管會有無 18 套劇本，他坦言，內部確實針對此事開過幾次會，和交易所有固定機制去討論，研擬因應對策，會作好萬全準備。