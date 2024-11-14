美國出口限制影響 東京威力科創估中國營收占比將跌破40%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-14 11:05

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日本半導體設備巨頭東京威力科創 (TEL) 再度上修全年財測，但預估，受到美國出口限制影響，下半年度中國市場營收佔比將跌破 40%。

東京威力科創表示，因 AI 伺服器需求持續旺盛，評估最新客戶的投資與業績動向後，決定將今年度合併營收上修至 2.4 兆日元，年增 31.1%；合併營益上修至 6,800 億日元、年增 49.0%；合併純益上修至 5,260 億日元，年增 44.5%。

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這也意味著，東京威力科創營收、營益、純益將創下歷史新高紀錄。此為該公司繼 8 月之後，第 2 度上修財測預估。

東京威力科創同時公布上季財報，合併營收年增 32.4% 至 5,665 億日元、合併營益大增 54.1% 至 1,481 億日元、合併純益暴增 60.9% 至 1,177 億日元。

上季區域銷售部分，台灣市場營收暴增 89% 至 753 億日元，占整體營收比重 13.3%，去年同期為 9.3%，銷售增幅居所有市場之冠。

日本市場營收年增 27%，佔整體營收比重 9.3%，較去年同期的 9.7% 略為下降；北美市場營收則增加 69%，占整體營收比重 14.1%，去年同期為 11.1%。

值得注意的是，中國市場上季營收大增 28% 至 2,339 億日元，占總體營收比率達 41.3%，去年同期為 42.8%。但東京威力科創預估，美國對中國加強出口管制，加上中國企業投資趨緩，下半年中國市場營收占比將下滑至 30% 左右。

東京威力科創常務執行董事川本弘表示，「我們正在考慮所有可能的風險，包括美國對中國的加強出口管制。」