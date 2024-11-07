〈TSIA年會〉川普當選恐衝擊台半導體? 侯永清：台美合作方向不會改變
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-11-07 15:55
川普當選美國總統恐對台灣半導體祭出關稅，台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清今 (7) 日受訪指出，目前尚未接獲正式通知，也不清楚細節，但是台灣與美國已合作數十年，雙方有很好的夥伴關係，並不會因選舉而改變長期關係，至於細節會有什麼樣的調整再來討論。
侯永清說，台灣半導體產業是全世界生態鏈非常重要的一部分，也是全世界半導體發展不可或缺的一環，過去台灣跟美國合作長達數十年，有很好的夥伴關係，因此從合作的大方向來看會持續下去，過去美國也經歷數次的政黨論題，但雙方合作關係並沒有改變，未來會等細節確定時再來觀察。
至於關稅，侯永清說，目前尚未接獲正式通知，也不知道細節，但台灣半導體產業能做的就是把技術做得更強、做得更廣，然後把台灣跟全世界產業生態鏈緊緊連在一起，這才是現在的要務。
針對如何因應地緣政治，侯永清強調，TSIA 目前重點還是在提升整體會員的能力跟技術，要如何去做生意以及因應地緣政治，每家公司的方向跟扮演角色不太一樣，這方面較不容易找到共識，因此還是會交由各家會員公司處理。
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