調查：超過7成1上班族盼AI「加持」晉升主管 期待加薪7973元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 20:02

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1111 人力銀行與 Amazon Web Services（AWS）今（13）日共同舉辦「AI 驅動 未來職場」研討會，邀請全國工業總會秘書長呂正華、國科會 TAIDE 專案主責專家成員蔡宗翰等多位產官學專家與會，揭示企業如何有效整合 AI、借助 AI 進行決策，在瞬息萬變的時代保持領先優勢。據 1111 人力銀行調查：超過 7 成 1 的上班族認為具備 AI 技能可提高晉升主管職的機會，且可望加薪，期待加薪幅度是 7,973 元。

根據 1111 人力銀行調查顯示，在上班族心目中，AI 不但普遍運用在日常生活中，更開始成為職場標配，有超過 9 成 3 的上班族認為，AI 是職場的必備技能，其中對 AI 接受度最高的產業是科技業、金融業以及大眾傳播業。另外還有 5 成 1 的上班族已經在職場上運用 AI，其中幾乎天天使用 38.7%、一週超過 3 次 20.1%、一週 1 到 2 次 12.5%。

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擁有 AI 技能在職場上會有那些優勢，上班族認為懂 AI 可以提升工作效率 80.2%、有解決問題的能力 70.3%、工作內容品質好 66.1%，同時會具備更好的創新能力 64.6%。還有超過 7 成 1 的上班族認為，具備 AI 技能不但可以提高晉升主管職的機會，在薪資上也應該要跟著提高，期待的加薪幅度是 7,973 元。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，國發會預估 AI 產業人才缺口高達 2.5 萬，從行政院 4 年國家發展計劃中，不但將 AI 列入政府發展五大信賴產業，115 年產值還要突破兆元，可以看出 AI 對國力的影響舉足輕重。隨著技術的進展，AI 在職場上的運用越發多元，其中科技業是帶動 AI 發展的浪頭，是當前 AI 技術運用最普及的產業，AI 技能可以說是從業人員的基本功，從前端的產品設計、創新，到生產流程的自動化都可以透過 AI 來優化，當然還可以透過 AI 進行預測分析，帶動產業持續進步。

其次數位金融的普及大幅改變了金融業的生態，智能化的金融服務模式對從業人員來說是巨大挑戰，智能客服、聊天機器人正在取代傳統櫃台與電話客服的工作，金融從業人員必須持續學習新技能、提升自己在數位金融領域的專業知識，才能爭得一席之地。