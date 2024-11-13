合庫助攻「七股頂山黑面琵鷺全球直播」今啟用 公私協力用AI維護生態保育
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 19:23
為推展國土永續發展，保護生物多樣性，合庫銀行今 (13) 日與財政部國有財產署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、中華電信台南營運處與台南頂山鹽灘濕地鄰近里的里長及居民，共同出席台灣黑面琵鷺保育學會舉辦「頂山賞鳥亭黑面琵鷺影像直播暨棲地 AI 智能管理系統啟用儀式」，公私協力運用科技技術保護生物多樣性，接軌國際助力生態永續發展。
臺灣西南沿海濕地每年吸引保育類黑面琵鷺前來渡冬，其數量高達全球族群量 6 成，合庫銀行為保護瀕臨絕種的黑面琵鷺及其棲息環境，113 年捐助「社團法人台灣黑面琵鷺保育學會」共同建置黑面琵鷺影像直播設備、維護頂山賞鳥亭與進行溼地植樹營造工作，除了多元形式提升棲地存活要素，守護生態環境，落實環境教育外，亦透過即時監控生態變化，掌握潛在環境變遷與挑戰，將科技力化為永續力，提升生物多樣性，落實生態永續發展。
黑面琵鷺族群每年自 9-10 月會陸續飛抵臺灣渡冬，停留至隔年 3-4 月開始北返，今年七股區頂山賞鳥亭更高達 800 隻以上黑面琵鷺棲息停留，民眾可隨時至 Youtube 搜尋「2024 七股頂山黑面琵鷺 (冬候鳥水鳥棲地) 全球直播 - 公私協力促進生態永續發展」(網址 http://www.youtube.com/channel/UCPj-5Q1uep2A-t5Ret2g0FQ/live
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