合庫助攻「七股頂山黑面琵鷺全球直播」今啟用  公私協力用AI維護生態保育

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 19:23

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為推展國土永續發展，保護生物多樣性，合庫銀行今 (13) 日與財政部國有財產署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、中華電信台南營運處與台南頂山鹽灘濕地鄰近里的里長及居民，共同出席台灣黑面琵鷺保育學會舉辦「頂山賞鳥亭黑面琵鷺影像直播暨棲地 AI 智能管理系統啟用儀式」，公私協力運用科技技術保護生物多樣性，接軌國際助力生態永續發展。

臺灣西南沿海濕地每年吸引保育類黑面琵鷺前來渡冬，其數量高達全球族群量 6 成，合庫銀行為保護瀕臨絕種的黑面琵鷺及其棲息環境，113 年捐助「社團法人台灣黑面琵鷺保育學會」共同建置黑面琵鷺影像直播設備、維護頂山賞鳥亭與進行溼地植樹營造工作，除了多元形式提升棲地存活要素，守護生態環境，落實環境教育外，亦透過即時監控生態變化，掌握潛在環境變遷與挑戰，將科技力化為永續力，提升生物多樣性，落實生態永續發展。

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