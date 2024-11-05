想來「電」嗎？台電2025僱員甄試徵才近千名 簡章12/26上網

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 18:43

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2025 年台電僱用人員招考來了！為廣招電業人才，台電今 (5) 日宣布將於明年再招募近千人，包含第一線電力如配電、輸電、變電、電機等共 15 類別專業人力。台電表示，甄試簡章預定 12 月 26 日上網公布，明年 5 月 4 日於台北、台中、高雄及花蓮等 4 個考區共同舉行初試，歡迎踴躍報考。

台電致力培育人才，連續 4 年獲頒 1111 人力銀行幸福企業製造業「金獎」殊榮，並受教育部「推動員工學習制度」特優獎及勞動部「國家人才發展獎」肯定。近年因應退休潮及業務發展，為持續傳承電業核心技術，台電提前規劃未來人力需求，繼過去 2 年錄取名額皆破千人，明年持續大量招募新血，盼吸引更多專業人才加入台電團隊，共同為穩定供電努力。

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台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試，以及現場、實作測試的複試，本次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等 15 類別，約 900 個名額；另落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考類別，預計招考 33 名。

台電指出，為邁向電力淨零排放轉型目標並確保穩定供電任務，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，盼可延攬具有現場實務工作或相關經驗的專業人力，為達精準招募，本次甄試「配電線路維護類」將新增實作測試並納入總成績評分，歡迎具備相關技術背景者一展長才。