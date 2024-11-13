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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為81.4元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.79元下修至2.73元，其中最高估值3.27元，最低估值2.3元，預估目標價為81.4元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.27(4.15)5.566.52
最低值2.3(2.3)3.695.14
平均值2.74(2.92)4.885.87
中位數2.73(2.79)5.076.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,389,08035,720,32037,352,310
最低值29,300,52032,555,06035,378,000
平均值29,818,37033,697,91036,187,380
中位數29,860,00033,142,00036,040,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.864.9498.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,079,03929,129,71032,524,68825,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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