〈矽力法說〉Q4營收季增幅將較往年收斂 HPC相關產品明年底出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-13 17:43

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矽力 *-KY(6451-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳偉表示，第四季受惠中國政策刺激需求回升，營收將呈現季成長，不過因海外市場仍有不確定性，季增幅會較往年收斂，並看好高效能運算相關電源管理晶片將在明年底開始出貨。

展望未來半年，陳偉說，近期中國市場受惠政府刺激政策，個人消費性需求比較旺盛，包括白色家電、汽車等皆有復甦，海外市場儘管有聖誕節銷售節慶，但需求存在不確定性，因此整體營收季增幅會較往年低一些。

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針對明年，陳偉說，電動車、高效能運算將持續驅動公司成長，且通訊相關產品也隨著大客戶庫存調整告一段落，也是明年成長動能之一，長期還是聚焦新能源、高效能運算等產品線。

矽力 *-KY 近年積極耕耘車用市場，今年也推出眾多汽車產品，包括 MCU、BMS、高複雜度 PMIC 等，設計導入車款數量多，推升今年車用業績成長 50%，明年在設計導入的數量持續增加下，車用業績有機會保持高速成長，佔整體營收比重也會高於現階段的 11%，預計達 11-15%。

針對高效能運算領域，陳偉補充，目前設計導入客戶的狀況不錯，尤其在伺服器領域較多，預期明年底開始會有些小量貢獻，2026 年才會有顯著貢獻，也期望新一代製程技術 Gen4 能優化自家產品競爭力，目前已有些產品接近國外大廠。