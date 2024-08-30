〈矽力法說〉明年迎來上升週期 營收目標恢復年增2-3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 18:24

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矽力 *-KY(6415-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望明年，董事長陳偉認為，明年市場將迎來上升週期，除了消費性電子換機潮，還有 AI 新應用驅動創新產品，公司也會進一步提升庫存水位，因應客戶需求增加，有信心明年營收會恢復年成長 20-30% 的目標。

觀察各地區需求，陳偉說，今年中國地區營收比重較高，主要因中國經濟已經趨於穩定並恢復成長，歐美地區則因通貨膨脹因素影響，部分需求仍較弱，期望明年消費、工控需求恢復，公司也會逐步切入 AI 相關需求。

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以產品線來看，陳偉補充，公司在中國的業務重心放在汽車與新能源，尤其中國政府積極推廣綠電，新能源包括太陽能、儲能等機會眾多，也是公司專注的方向，預期相關應用佔整體營收比重也會提升。

伺服器方面，陳偉指出，公司今年產品主要還是著墨在通用型伺服器，如電源供應器 (Power supply) 與主機板等，主機板今年出貨量也有增加，AI 伺服器領域也在設計導入階段，其他非主機板應用的需求爬升速度也快。

針對新品，陳偉坦言，公司過去不會去碰 MCU 等邏輯產品，但因感受到全球大客戶對公司期望不是僅作為一個零組件供應商，而是作為一個系統解決方案商，因此推出 MCU 產品，可進一步強化客戶黏著度，目前包括汽車客戶與新能源客戶都已非常積極在評估相關產品，甚至到設計導入階段，預期相關投入長期會對股東們產生更好的回報。

至於價格方面，陳偉說，去年上半年價格呈現斷崖式下滑，但之後就已恢復穩定，公司也藉由成本減少、優化競爭力，因此面臨的價格壓力已經恢復疫情前供需的關係，認為市場價格已趨於正常穩定，公司也會透過新品不斷推出，提升毛利率表現。