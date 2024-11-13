外資賣超425億元 調節電子權值股 加碼航空雙雄1.7萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-13 19:47

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台股今 (13) 日在台積電壓盤下，終場下跌 121 點，收在最低點 22860 點，持續回測季線支撐，外資持續站賣方，並賣超電子權值股，包括台積電、鴻海與聯電都被減碼，加碼則青睞海空運，其中，航空雙雄就獲買 1.7 萬張。

三大法人合計賣超 461.99 億元，外資賣超 425.54 億元，已連 4 日提款，自營商賣超 93.77 億，為連 3 賣，投信持續加碼 57.32 億元，已連 11 買；期貨方面，外資減碼空單 4711 口，未平倉空單口數降至 44794 口。

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外資賣超瞄準電子權值股，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與鴻海 (2317-TW) 就各賣 1.6 萬張左右，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也再度被減碼 2.4 萬張，已呈現連賣 21 日，累計賣超張數高達 56 萬張，其他如群創 (3481-TW) 也有 2 萬張。