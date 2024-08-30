〈矽力法說〉消費性電子需求回籠 下半年營收逐季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 17:27

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矽力 *-KY(6415-TW) 今 (30) 日召開法說會，董事長陳偉表示，第三季營收大致與上季持平或略增，第四季迎來消費性電子旺季，以及產品市占率及產能同步增長，還有新品放量，下半年營收將逐季增長，預期第四季營收季增 10-20%。

展望下半年，陳偉說，電源管理晶片 (PMIC) 產業庫存調整結束，多數應用需求已開始緩步回升，其中，電腦運算類產品第三季為旺季，消費性電子需求則會接棒電腦運算在第四季迎來出貨高峰。

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至於消費性電子，陳偉坦言，當時因疫情期間，受限晶圓產能緊張，策略性放棄中國當地消費性電子產品，但隨著取得產能恢復，在當地消費性電子市場的市占率也跟著回升。

陳偉也預期，個人相關的消費性電子產品，現階段正逐步進入換機潮，預期明年客戶需求會有較顯著的成長，也看好 AI 將驅動相關領域發展，並推升高速通訊市場需求。