佳能企業前三季稅後淨利大增86.88% 每股純益達1.52元

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佳能企業指出，2024 年累計前三季營收為 45.06 億元，同比成長 24.9%，營收增加，主因消費型影像產品需求增加所致。毛利率 29.0％，毛利率相較去年同期提升 3.7%。累計前三季存貨跌價損失因庫存去化，認列存貨回升利益，影響毛利率 1.4%。NRE 對毛利率的影響增加，這部分影響毛利率 7.6%。若不計存貨回升利益及產品開發收入的實質毛利率約 20%。

營運方面，佳能企業 2024 年前三季度的營收表現強勁，年增長 24.9%，主要得益消費性影像應用產品出貨，特別是 360 度環景攝影機訂單的持續增溫。同時，2024 年第四季，高毛利產品訂單加持下，年增仍成長。除主要產品線量產訂單持續出貨外，新產品也進入量產階段，如車載和邊緣運算產品共同推動業績同比增長。

佳能企業指出，在新客戶及營運區域的拓展，佳能除長期耕耘的日本市場，將帶著光學影像與聲音辨識的專注研發精神，以符合客戶的在產品的需求，快速的專案導入，更有競爭力的供應鏈與節能減碳的設計，積極面向美國與歐洲的大型上市櫃客戶。目前已經以地圖影像縫合技術取得客戶專案，預期 2025 年年中可上市。另外，佳能的犯罪預防產品，也已開案落地。這些新增的區域客戶組合也會 在 2026-2027 年給佳能企業帶來新展望。