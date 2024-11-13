用心守護「老大人」 彰銀攜手恩祥長照中心舉辦安養信託說明會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 19:41

‌



彰化銀行表示，藉由安養信託可提前規劃退休後的財產管理，確保老年生活無虞，同時可協助長者防範不法詐騙行為的侵害，使長者在安養院內外都能受到周全保護。

‌



彰化銀行在本次活動向恩祥老人長照中心的長者及其家屬講解安養信託的運作方式，並強調預立信託規劃的價值，也分享近期防詐騙的實例，介紹信託服務如何幫助長者及家屬在面對各類騙局時保持警覺，避免資產流失，讓長者能夠在早期建立財務安全網，以防範潛在的詐騙風險。

此外，彰化銀行也積極與大專院校合作，推動金融教育，培養具備財產安全與信託知識的年輕專業人才，近來舉辦了多場校園防詐宣導活動，協助學生從校園時期便樹立正確的財務與信託觀念，進一步守護未來的財產安全。