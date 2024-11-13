達運光電搶攻智慧聯網商機 亞洲唯一獲北美認證寬頻放大器廠
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 16:59
網通廠達運光電 (8045-TW) 今 (13) 日舉辦上市前業績發表會，以 RF 放大器與光纖傳輸技術為核心，成為亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，目前已在台灣、美國、菲律賓、印尼、越南、泰國等地設立據點。
達運光電董事長陳碧霜表示，達運光電以自有品牌「ACI」在全球推廣，主要鎖定寬頻網路需求高的北美市場，已成功取得多家有線電視營運商訂單，成為當地主要的寬頻設備供應商之一。
在東南亞市場，達運光電針對當地需求提供專業技術支援服務，並進行產品客製化開發，成功建立長期合作關係；此外，達運光電也積極布局智慧聯網（AIoT）設備，應用範圍涵蓋大型智慧監控系統、長期照護、遠端監控和公共安全等領域，並提供衛星通訊、熱影像及無人機通訊等解決方案。
法人指出，達運光電今年 1 至 10 月累計營收達新台幣 15.3 億元，雖目前處於產品轉換期，但隨著北美市場地位鞏固及新南向市場開拓，後續營運展望樂觀。
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