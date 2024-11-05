仲琦受惠Q4網通旺季 10月營收年增1倍 股價爆量收漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-05 16:25
網通廠仲琦 (2419-TW) 受惠於網通產品第四季旺季到來，出貨帶動業績攀升，10 營收 8.32 億元，年增逾一倍，且連兩個月月增，激勵今 (5) 日股價開高爆量攻上漲停 34.25 元作收，成交量 6278 張，較前一日放大逾 10 倍，終場委買張數仍有近 29000 張；帶動同集團的明泰 (3380-TW) 也上漲 2.78%，收在 35.15 元，成交量 2562 張。
仲琦 10 月營收 8.32 億元，月增 6.7%、年增 127.9%；累積前 10 個月營收 73.4 億元，年減 2.9%；仲琦表示，第四季進入傳統旺季，配合客戶拉貨需求增加，進而帶動十月份整體營收呈現大幅成長。
仲琦 (2419) 與明泰 (3380-TW) 同屬佳世達集團，聚焦低軌衛星產業，以明泰集團為主軸，明泰負責地面接收站開發，仲琦則投入用戶設備，近年瞄準北美市場電視業者，推出寬頻相關產品。
明泰集團董事長黃文芳明 (6) 日將以佳世達網通事業群總經理的身分出席法說，說明網通事業群 NCG，有望提及仲琦及明泰的事業發展狀況。
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