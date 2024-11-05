仲琦受惠Q4網通旺季 10月營收年增1倍 股價爆量收漲停

網通廠仲琦 (2419-TW) 受惠於網通產品第四季旺季到來，出貨帶動業績攀升，10 營收 8.32 億元，年增逾一倍，且連兩個月月增，激勵今 (5) 日股價開高爆量攻上漲停 34.25 元作收，成交量 6278 張，較前一日放大逾 10 倍，終場委買張數仍有近 29000 張；帶動同集團的明泰 (3380-TW) 也上漲 2.78%，收在 35.15 元，成交量 2562 張。