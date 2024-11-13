【新台股龍捲風】進入【漲在題材】階段 黃仁勳到日本！題材?(LINE@)

鉅亨研報 2024-11-13 16:46

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外資台指期空單在高檔，每天都有怪故事要打壓台股，昨天權王台積電 (2330-TW) 召開董事會，再次給大家信心，通過配發 Q3 現金股利 4.5 元，刷新季配息以來新高紀錄，昨天徐老師力排眾議於節目解釋「7 奈米不能賣中國」的消息，台積電也用增加股利給我們支持，今天大盤續跌，還是要回到龍捲風操盤數: 加權日 KD 死亡交叉，OTC 日 KD 死亡交叉，行情本來就要跌，外資空 5 萬口，尾盤下殺回補期指空單，這波反彈需要內資支持，黃仁勳到了日本聯手孫正義，明天台灣也有重大的 AI 消息，鴻海 (2317-TW) 將召開法說會，還有正崴 (2392-TW) 旗下的優崴超算中心將開幕，先前透過美國大選修正指標，現階段位於低檔，財報也公布完畢，接下來就輪到題材發威! 行情看不懂時，徐老師為您開啟”VIP 通道”!，雙 11 財富狂歡來襲：https://forms.gle/YLCCDgehDFSkP9bV7

美股怎麼了？台股該怎麼辦？vix 指數−1.74%，美股沒有避險需求，道瓊與那斯達克創高後回檔，日 KD 依舊黃金交叉，費半較弱主要是受到川普政策影響，輝達在公布財報前，股價持續走高，外資法人機構看法分歧，大摩報告提及晶片供給受限，恐怕會讓輝達難以繳出華爾街已經習慣的亮眼財報及財測，瑞銀認為輝達營收將超乎預期，預期各國政府的「主權 AI」投資將驅動銷售，本週接下來有多項重要數據，週三有 CPI(預估將高於 9 月的 2.4%)、週四公布 PPI 指數、Fed 主席鮑爾將在周五發表談話，預期選舉過後，經濟數據不需要再美化，因此這些將公布的數據會更真實反映美國的真實情況，徐老師幫大家釐清投資的擔憂，從美股到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/zHpx8h6eZT0

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軟銀近期搶攻 AI 話題不段，早在周一 (11 月 11 日) 透過沙烏地阿拉伯舉辦未來投資倡議 (FII) 峰會找出題材，軟銀孫正義指出「到 2035 年將看到超級人工智慧 (ASI) 的出現，其智慧將是人類大腦的 10,000 倍。」為了要實現這個目標，需要投入空前的資源：「需要 400GW 的 AI 數據中心電力，超過目前美國的總用電量，同時需要 2 億顆晶片，累計投資將達 9 兆美元」代表未來對於能源需求將非常大，重電股絕對是投資者第一個想到的族群，不過徐老師提前預告要注意電線電纜的合機 (1618-TW)，受惠台電強韌電網計畫，合機前三季 EPS 達 2.71 元，創下近 26 年新高，今日股價亮燈漲停，現階段股價可還沒創新高，有機會迎來補漲行情，合機擁有 345kv 超特高壓電力電纜製造能力，在取得訂單上略有優勢，台電強韌電網預計 2022-2032 年花費 181 億元汰換 246.5 公里電纜，預期未來合機將進一步有新單落袋；伺服器可能遇到電力不足的窘境，因此又產生新飆股題材，近日消息傳出，輝達伺服器 GB200 NVL72 將 BBU(伺服器備援電池系統) 從選配改為標配，隨著 AI 伺服器用電量增加，勢必帶動伺服器備援電池系統 (BBU) 需求成長，推升台灣相關電池供應鏈表現強勢，這個族群的個股該怎麼操作，徐老師已經整理好比較表放在 LINE@主頁，一定要來徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

輝達東京 AI 高峰會又有新題材出現，黃仁勳是否再次成為飆股村長？在峰會中黃仁勳指出，軟銀正在使用 NVIDIA Blackwell 平台構建日本最強大的 AI 超級電腦，並宣布將與軟銀合作在日本建造 AI 基礎設施，此外軟銀與輝達合作開發了一種可以同時運行 AI 和 5G 工作負載的新型電信網絡，被稱為 AI-RAN，估計電信業者每投資 1 美元新的 AI-RAN 基礎設施，就能獲得約 5 美元的人工智慧推理收入，並指出新的 AI-RAN 更適合遠端機器人、自駕車支援在內服務的運作，耗電也更少，機器人又再次被點名了，自駕車與特斯拉有關，AI 結合 5G 創造新的電信商獲利模式，可望帶動網通相關族群上漲，從 FII 到東京 AI 峰會，想了解第一手訊息一定要每天鎖定徐老師。

軟銀也跟印度有關! 軟銀集團 Q3 由虧轉盈，軟銀旗下的願景基金，受惠於印度的新創公司 IPO 順利，根據 IPO 訂價，軟銀持有的印度網路訂餐與配送業者 Swiggy，價值約在 8.03 億美元，較 2022 年 1 月剛投資時大增 78%，印度 + 網通就跟徐老師的印度版忍者龜康全 (8089-TW) 有關，連漲兩日今天稍微休息，康全憑著光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標，近期可望再釋出明年新標案，

已經好多篇的鉅亨文章都跟投資朋友提醒”算力”的重要，正崴 (2392-TW) 旗下的優崴超算中心將於 11 月 14 日開幕，正崴出資 20 億元攜手日商優必達及森崴能源成立優崴超級運算公司，將打造亞洲算力最大的 AI 綠能運算中心，同集團的永崴投控 (3712-TW) 以及森崴能源 (6806-TW) 也有能源的題材要留意，徐老師幫投資朋友找出銅板股，此公司長期作為特斯拉車燈的供應商之一，近期宣布將攜手美商協助客戶建構分散式邊緣運算中心，挹注營運新動能可期，想要佈局的投資朋友一定要來 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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