永豐餘攜手華國打造E-dReg 5MW儲能案場 每日供1.5萬度電量移轉

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 19:42

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永豐餘 (1907-TW) 今 (27) 日宣布，旗下永餘智能攜手華國能源打造 E-dReg 5MW 儲能案場，將於近日正式商轉，未來每日可提通 1.5 萬度電量儲存與移轉功能，且能發揮調整電力系統頻率複合功能，協助穩定台灣電網韌性。

永餘智能表示，此案為華國能源第三個儲能案場，由華國能源自建土木基礎，永餘智能團隊統包。永餘智能採用西班牙供應商 PE 的國際級電網 PCS(功率調節器)，與台灣首度上線使用三星 SDI 電池櫃產品 SBB。

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永餘智能指出，全球淨零碳排趨勢加速再生能源建置、AI 產業蓬勃發展帶動龐大電力需求，儲能對於大量間歇性綠能併網後電網穩定供電的挑戰具關鍵輔助效果。

永餘智能進一步說明，E-dReg 儲能建置成本及技術門檻較高，但因具有調整電網頻率及電能轉移功能，光儲合一能夠有效擴大綠能效益，利用儲能系統發揮削峰填谷的功能，減少再生能源電力起落之間對電網的衝擊，並可轉移電能，於特定時段放電，舒緩供電壓力，以提升電網供電品質。