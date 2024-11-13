製鞋新兵中傑-KY擬12月中旬IPO 前三季EPS達9.22元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 16:43
積極在南亞及東南亞地區擴充產能的製鞋廠中傑 - KY(6965-TW)，將於明 (14) 日召開上市前業績發表會，預計在 12 月中旬掛牌交易，2024 年前三季營收 202.3 億元，稅後純益 12.91 億元，每股純益 9.22 元，全年預估各種鞋類出貨量 4000-4100 萬雙，2025 年有印度廠新開出產能，預估全年出貨量 4300-4400 萬雙。
中傑 - KY2024 年 10 月營收 21 億元，年增 21.6%，2024 年 1-10 月營收 223.21 億元，年增 20.61%。
目前股本 14 億元的中傑 - KY 於 1983 年發跡於台中大雅，深耕製鞋領域 40 餘年，專業製造世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地分佈於亞洲地區，包含越南、中國各地，每年可生產約 4000 萬雙，合作客戶包含：New Balance、ANTA（FILA）、LI-NING、Columbia（Sorel）、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED。預計上市掛牌時股本爲 15.57 億元。
中傑 - KY 致力成為世界級鞋品製造商，不僅在產品工藝及品質檢驗、測試高度嚴謹，更為主要品牌客戶設立「品牌專屬研發中心」從設計圖、主面料、鞋底及材料等，根據客戶需求進行資料分析確認設計可行性、材料物性測試及環保測試等皆符合客戶需求，研發設計、樣品生產到批量生產的完整供應鏈，品牌研發中心 (R&D Center) 都能與得到高效的回饋與銜接，從而與國際品牌公司建立長期穩定合作關係。
中傑 - KY 不斷精進研發實力朝自動化及精益製程邁進，研發項目包括新鞋品材料之開發應用、製造技術之導入與精進等，目前已註冊專利權自動化設備，包括自動噴塗防黴劑、自動鞋面熱切等，並持續研發智慧型視覺辨識品質系統、3D 視覺辨識系統及模組式機械手臂噴塗機及各種提升生產效率的自動化設備如電腦針車、電腦裁切及印刷等；產品研究之成果包含：環保概念鞋、大底 UV 變色鞋、超臨界中底、無膠水成型鞋等。未來中傑也將持續投資於自動化、創新技術、製成精進和鞋材開發、滿足品牌客戶對優質產品服務及快速反應市場之各項需求。
近年運動鞋穿搭蔚為時尚風潮，New Balance 的 Lifestyle 成為鞋品時尚引領者，2023 年更創下 65 億美元亮麗佳績，三大供應商之一的中傑 - KY 受益於此潮流，同時中傑持續開發全新合作，如 ANTA 集團、LI-NING 集團、SUN DAY RED 等，並且透過積極佈局各國生產基地，包括規劃於越南北件省、印尼及印度，以面對未來各品牌強勁需求。
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