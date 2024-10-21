製鞋廠前三季自結EPS 豐泰4.34元 鈺齊-KY達7.7元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 17:54

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製鞋廠及鞋材廠陸續公布 2024 年前三季自結獲利數，其中鈺齊 - KY(9802-TW)(21) 公布的 2024 年前三季稅後純益 7.92 億元，年減 44.8%，每股純益達 7.7 元，而豐泰 (9910-TW) 前三季稅後純益 42.83 億元，每股純益 4.34 元，而鞋材廠百和 (9938-TW) 前三季稅後賺 11.36 億元，每股賺 3.81 元。

法人認為，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動製鞋廠訂單回升，預期各家鞋廠下半年營運可優於上半年。

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鈺齊 - KY 自結 2024 年第三季營收 35.99 億元，毛利率 19%，季增 0.62 個百分點，年增 1.9 個百分點，稅後純益爲 1.02 億元，季減 74.91%，年減 69.8%，每股純益爲 0.54 元。

鈺齊 - KY 自結 2024 年前三季營收 102.23 元，毛利率 18.5%，年減 0.7 個百分點， 2024 年前三季稅後純益 7.92 億元，年減 44.8%，每股純益達 7.7 元

鈺齊 - KY 確認訂單已看到 12 月，隨著進入 2024 年秋冬鞋款出貨期，鈺齊營運將走出谷底，第三季營運持穩；而且 2025 年春夏鞋款也將於第四季陸續出貨，加上新產能持續開出，預期今年下半年到明年營運將加速好轉。

鈺齊 - KY 面積達 26 公頃的印尼新廠，已於今年 4 月動工，第一期廠預計明年第二季投產試作，新廠不限品牌及鞋款，全區廠房全數完工後，每年可貢獻 60-70 億元的營收。

豐泰 2024 年前三季營收 656.02 億元，年增 3.75%，自結稅後純益 42.83 億元，年增 17.82%，每股純益 4.34 元。